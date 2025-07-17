На вокзале в Харькове мужчина угрожал охраннику пистолетом: открыто дело

На вокзале Харькова в четверг, 17 июля, утром мужчина устроил скандал с охраной и начал угрожать пистолетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Telegram.
Как отметила полиция, мужчина на авто подъехал к пожарному выезду, где установлены сигнальные фишки и запрещен въезд.
На замечания со стороны охранника мужчина отреагировал агрессивно - он начал разбрасывать фишки и кричать на сотрудника "Укрзализныци". Нарушитель повредил дорожное ограждение и припарковался прямо напротив шлагбаума.
"В разгар конфликта 38-летний правонарушитель получил травматическое оружие и начал угрожать охраннику", - добавили в полиции.
Правоохранители оперативно вмешались в конфликт и пригласили агрессивного мужчину в отделение полиции. По этому факту уже открыто дело, фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, в конце мая мужчина в военной форме открыл стрельбу из автомата в одном из жилых кварталов Харькова.
Позже источники РБК-Украина сообщили, что это был военный. Он открыл огонь возле детской площадки. Вероятно, мужчина был в неадекватном состоянии.
Источники РБК-Украина сообщали, что правонарушителя задержали спецназовцы.
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