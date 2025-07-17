На вокзале в Харькове мужчина угрожал охраннику пистолетом: открыто дело

Как отметила полиция, мужчина на авто подъехал к пожарному выезду, где установлены сигнальные фишки и запрещен въезд.

На замечания со стороны охранника мужчина отреагировал агрессивно - он начал разбрасывать фишки и кричать на сотрудника "Укрзализныци". Нарушитель повредил дорожное ограждение и припарковался прямо напротив шлагбаума.

"В разгар конфликта 38-летний правонарушитель получил травматическое оружие и начал угрожать охраннику", - добавили в полиции.

Правоохранители оперативно вмешались в конфликт и пригласили агрессивного мужчину в отделение полиции. По этому факту уже открыто дело, фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.