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На вокзале в Харькове мужчина угрожал охраннику пистолетом: открыто дело

Харьков, Четверг 17 июля 2025 18:19
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На вокзале в Харькове мужчина угрожал охраннику пистолетом: открыто дело Фото: мужчина угрожал охраннику пистолетом на вокзале в Харькове (t.me/police_kh_region)
Автор: Иван Носальский

На вокзале Харькова в четверг, 17 июля, утром мужчина устроил скандал с охраной и начал угрожать пистолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Telegram.

Как отметила полиция, мужчина на авто подъехал к пожарному выезду, где установлены сигнальные фишки и запрещен въезд.

На замечания со стороны охранника мужчина отреагировал агрессивно - он начал разбрасывать фишки и кричать на сотрудника "Укрзализныци". Нарушитель повредил дорожное ограждение и припарковался прямо напротив шлагбаума.

"В разгар конфликта 38-летний правонарушитель получил травматическое оружие и начал угрожать охраннику", - добавили в полиции.

Правоохранители оперативно вмешались в конфликт и пригласили агрессивного мужчину в отделение полиции. По этому факту уже открыто дело, фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Стрельба в Харькове

Напомним, в конце мая мужчина в военной форме открыл стрельбу из автомата в одном из жилых кварталов Харькова.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что это был военный. Он открыл огонь возле детской площадки. Вероятно, мужчина был в неадекватном состоянии.

Источники РБК-Украина сообщали, что правонарушителя задержали спецназовцы.

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Укрзализныця Национальная полиция Харьков
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