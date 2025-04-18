Огонь по студентам Университета Флориды открыл сын заместителя шерифа: детали инцидента

Стрельбу в Университете штата Флорида (США) устроил сын заместителя шерифа, который убил двух человек и ранил еще четырех. полицейские ранили нападавшего, и он был госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представители правоохранительных органов считают, что нападавшим был сын заместителя шерифа округа Леон. Также отмечается, что он действовал сам, и мотивы нападения пока неизвестны.

Также указывается, что подозреваемый имел доступ к пистолету своей матери, который когда-то был ее табельным оружием. Женщина купила пистолет в отделении, и теперь это личное огнестрельное оружие.

"К сожалению, ее сын имел доступ к одному из ее оружия, которое нашли на месте преступления", - рассказал шериф округа Леон Уолтер Макнейл на пресс-конференции.

20-летнего подозреваемого идентифицировали как Феникса Икнера, был студентом Университете штата Флорида (FSU) в столице штата Таллахасси, сообщил начальник университетской полиции Джейсон Трамбовер.

Подозреваемый Феникс Икнер (фото: соцсети)

По его словам, двое погибших не были студентами. Между тем Трамбоуер не предоставил подробностей относительно четырех других застреленных и раненых.

Представители местных властей рассказали, что полицейские выстрелили в вооруженного мужчину, когда он не выполнил приказ сдаться, и взяли его под стражу.

Четверо раненых, а также стрелок были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Стрельба в Университете штата Флорида

17 апреля вечером стало известно, что в Штатах в Университете штата Флорида шесть человек получили ранения в результате массовой стрельбы, и были двое погибших.

Этот инцидент прокомментировал президент США Дональд Трамп, который назвал стрельбу в Университете штата Флорида (в городе Таллахасси, штат Флорида) "позором".

При этом американский лидер добавил, что он вряд ли будет добиваться изменений в законодательстве об оружии в Штатах.