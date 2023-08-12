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Огнем из минометов и гранатометов. Пограничники показали видео ликвидации оккупантов

Фото: ГНСУ разбила оккупантов в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Харьковской области украинские пограничники разбили позиции российских военных с помощью минометного и гранатометного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Огнем из минометов и гранатометов MK-19 бойцы "Стальной границы" накрыли позиции захватчиков на Харьковском направлении", - сообщили в пограничной службе.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область. В частности, буквально 16 июля днем из-за ракетных обстрелов Основанского района погиб один человек. При этом получили ранения еще семь человек. Погибший был гражданским и ему было 23 года.

Также 20 июля российская армия обстреляла Волчанск Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина.

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харковВойна России против Украины