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Військовий експерт оцінив, скільки може ще тривати війна Росії проти України

Україна, Вторник 10 мая 2022 13:44
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Військовий експерт оцінив, скільки може ще тривати війна Росії проти України Фото: військовий експерт Олег Жданов (facebook.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Війна Росії проти України триватиме декілька місяців. Неготовність Росії та допомога Україні з боку Заходу гарантує, що вона не затягнеться на роки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Так, у мене є припущення. Скажу так: це війна на місяці, але не на роки", - сказав він.

Жданов зазначив, що Росія не готувалася до довготривалої війни. "Її економіка через санкції сьогодні перебуває в стагнації. Зараз перевести економіку на військові рейки для затяжної війни - це нереально, це потрібно було робити ще рік тому", - сказав експерт.

За його словами, другий чинник - це Захід, який почав давати Україні зброю, допомогу.

"Я не думаю, що вони готові воювати два чи три роки з Росією. Вони очікують на те, щоб інвестувати в Україну для отримання надприбутків у зв'язку з реконструкцією та розвитком нашої економіки", - додав Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що станом на сьогодні російські війська зосереджують всі свої основні сили на Маріуполі та ізюмському напрямку. А всі інші - це відволікаючий маневр окупантів, де вони не мають спроможностей для наступу.

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