Військовим медикам встановили премію за лікування заражених COVID-19

Військовослужбовцям військово-медичних установ, які лікують заражених COVID-19, тепер щомісяця будуть виплачувати грошові премії. Доплати нарахують за період від 2 червня 2020 року.

Наказ про це підписав Міністр оборони України Андрій Таран, передає прес-служба відомства.

У Міноборони зазначають, що за певних прогалин у нормативній базі, військовим медикам не була передбачена додаткова доплата в розмірі до 300% від заробітної плати, яку вони повинні були отримати в рамках постанови уряду.

"Прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ, в тому числі з фонду Міністра оборони України. Дані виплати будуть нараховуватися за період від 2 червня 2020 року. Тобто, всі наші бійці в білих халатах, які знаходяться на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року", - повідомив Таран.

Премії будуть виплачуватися і в подальшому, на період дії карантинних заходів.

Підставою для премії є довідка медустанови з інформацією про фактичний час лікування хворих на COVID-19 і віднесення особи до відповідної категорії. У Міноборони заявляють, що перші виплати відбудуться вже в листопаді.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів збільшив доплати військовослужбовцям та медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19. Доплати зростуть удвічі.

Також РБК-Україна писало, що Нацслужба здоров'я станом на зараз перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та в жовтні.