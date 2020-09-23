ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Військових планують карати за домашнє насильство на загальних підставах

Україна, Середа 23 вересня 2020 16:27
Військових планують карати за домашнє насильство на загальних підставах
Фото: насилля (pixabay)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів погодив законопроект про відповідальність військовослужбовців та поліцейських за вчинення домашнього насильства на загальних підставах. Таке рішення КМУ схвалив на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє урядовий портал.

Після цього законопроект внесуть до Верховної ради.

Законопроектом пропонує зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Документ передбачає притягнення військових та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, до відповідальності на загальних підставах за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

У документі прописаний розгляд справ про адміністративні правопорушення у справах про домашнє насильство без обов’язкової присутності особи, яка притягується до адмінвідповідальності, якщо її належним чином повідомили, проте вона не з’явилась на судове засідання.

Нагадаємо, в Україні за перші півроку 2020-го правоохоронці отримали майже в два рази більше повідомлень про домашнє насильство, ніж торік.

При цьому президент Володимир Зеленський вважає, що домашнє насильство є проблемою номер два в Україні після коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в Україні за нинішнє півріччя правоохоронці зафіксували понад 101 тисячу повідомлень про домашнє насильство.

При цьому за півроку поліція відкрила близько 900 справ за фактом домашнього насильства.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика військовіполицияКабінет Міністрів Українидомашнее насилие
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся