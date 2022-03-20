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Військові ЗСУ ліквідували замкомандувача Чорноморським флотом, - ЗМІ

Фото: танк ВСУ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Роман Мирончук

Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморським флотом, капітана першого рангу Андрія Палія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву знайомого Палія, президента Консалтингової групи "Содействие" Костянтина царенка.

При цьому Царенко не уточнив, де і за яких обставин загинув заступник командувача Чорноморським флотом.

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Нагадаємо, 17 березня ЗСУ знищили командира полку повітряно-десантних військ РФ Сергія Сухарєва, а також його заступника майора Сергія Крилова.

Полк Сухарєва воював проти України під Іловайськом у 2014 році. Крім того, раніше цей полк брав участь в обох чеченських війнах і російсько-грузинській війні 2008 року.

Ми також писали про те, що у Росії поховали заступника командира авіаційного полку підполковника Олега Червова, якого вбили 16 березня на війні Росії проти України. Загиблий військовий навчався і служив у Воронежі.

Раніше ВСУ ліквідували Георгія Дудорова, який виявився сином російського чиновника, а саме віцегубернатора Ненецького автономного округу.

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