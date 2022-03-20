Військові за добу відбили 7 атак окупантів на Донецькому й Луганському напрямках
Українські захисники відбили сім ворожих атак на Донецькому й Луганському. Окупанти зазнали значних втрат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Військовослужбовці Об’єднаних завдали втрат російським окупантам",- пише пресслужба.
Серед ворожих втрат зазначаються:
- 170 окупантів ліквідовано;
- 12 танків;
- 9 БМП;
- 3 автомобілі.
Також ворожий літак Су-34 й вертоліт були знищені підрозділами протиповітряної оборони в небі.
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