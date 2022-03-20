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Військові за добу відбили 7 атак окупантів на Донецькому й Луганському напрямках

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Неділя 20 березня 2022 21:27
Військові за добу відбили 7 атак окупантів на Донецькому й Луганському напрямках Фото: військові за добу відбили 7 атак окупантів на Донецькому й Луганському напрямках (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники відбили сім ворожих атак на Донецькому й Луганському. Окупанти зазнали значних втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Військовослужбовці Об’єднаних завдали втрат російським окупантам",- пише пресслужба.

Серед ворожих втрат зазначаються:

  • 170 окупантів ліквідовано;
  • 12 танків;
  • 9 БМП;
  • 3 автомобілі.

Також ворожий літак Су-34 й вертоліт були знищені підрозділами протиповітряної оборони в небі.

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