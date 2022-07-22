Росіяни перевіряють місцевих та мінують річку Інгулець в Херсонській області

Представники ЗСУ повідомили про мінування росіянами річки Інгулець в Херсонській області. Також військові розповіли про загибель худоби від дій російських окупантів та бойові дії у трьох районах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"В Херсонській області бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Жителі територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольськом, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець", - йдеться у повідомленні.

За словами військових на мінах підривається домашня худоба, яку місцеві були вимушені випустити через відсутність води чи евакуацію.

У самому Херсоні відбуваються пошуки зброї у приватних гаражах та посилюється патрулювання вулиць.