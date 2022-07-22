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Росіяни перевіряють місцевих та мінують річку Інгулець в Херсонській області

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 18:12
Росіяни перевіряють місцевих та мінують річку Інгулець в Херсонській області Фото: Росіяни мінують річку та перевіряють місцевих у Херсонській області (GettyImages-1241910167)
Автор: Ілона Свиридова

Представники ЗСУ повідомили про мінування росіянами річки Інгулець в Херсонській області. Також військові розповіли про загибель худоби від дій російських окупантів та бойові дії у трьох районах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"В Херсонській області бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Жителі територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольськом, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець", - йдеться у повідомленні.

За словами військових на мінах підривається домашня худоба, яку місцеві були вимушені випустити через відсутність води чи евакуацію.

У самому Херсоні відбуваються пошуки зброї у приватних гаражах та посилюється патрулювання вулиць.

Нагадаємо, що нещодавно у окупованому Херсоні пролунав вибух. Місцеві мешканці повідомили, що це могло відбутись в кар'єрі біля нафтозаводу.

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