Росіяни перевіряють місцевих та мінують річку Інгулець в Херсонській області
Представники ЗСУ повідомили про мінування росіянами річки Інгулець в Херсонській області. Також військові розповіли про загибель худоби від дій російських окупантів та бойові дії у трьох районах області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".
"В Херсонській області бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Жителі територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольськом, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець", - йдеться у повідомленні.
За словами військових на мінах підривається домашня худоба, яку місцеві були вимушені випустити через відсутність води чи евакуацію.
У самому Херсоні відбуваються пошуки зброї у приватних гаражах та посилюється патрулювання вулиць.
Нагадаємо, що нещодавно у окупованому Херсоні пролунав вибух. Місцеві мешканці повідомили, що це могло відбутись в кар'єрі біля нафтозаводу.
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