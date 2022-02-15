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Військові на Донбасі тренувалися стріляти з NLAW і гранатометів M-141: фото

Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські військові тренувалися стріляти з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) NLAW і гранатометів M-141. Тренування пройшло 15 лютого на одному з полігонів на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"У районі ООС (операції Об'єднаних сил - ред.) відбулися стрільби з ПТРК NLAW і гранатометів M-141", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що тренування пройшло на одному з полігонів Донбасу. У навчальних стрільбах брали участь підрозділи ООС.

В ході тренування військові відпрацювали вихід на вогневий рубіж і виконали стрільби з ПТРК NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях. На навчаннях був присутній командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Фото: українські військові на Донбасі провели навчання зі стрільбами з гранатометів (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, двома днями раніше Збройні сили України (ЗСУ) провели навчання на Донбасі, в ході яких військові тренувалися знищувати ворожі бронемашини, гармати і скупчення піхоти.

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Збройні сили УкраїниООСДонбас