Військові на Донбасі тренувалися стріляти з NLAW і гранатометів M-141: фото

Українські військові тренувалися стріляти з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) NLAW і гранатометів M-141. Тренування пройшло 15 лютого на одному з полігонів на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
"У районі ООС (операції Об'єднаних сил - ред.) відбулися стрільби з ПТРК NLAW і гранатометів M-141", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що тренування пройшло на одному з полігонів Донбасу. У навчальних стрільбах брали участь підрозділи ООС.
В ході тренування військові відпрацювали вихід на вогневий рубіж і виконали стрільби з ПТРК NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях. На навчаннях був присутній командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Фото: українські військові на Донбасі провели навчання зі стрільбами з гранатометів (facebook.com/pressjfo.news)
Нагадаємо, двома днями раніше Збройні сили України (ЗСУ) провели навчання на Донбасі, в ході яких військові тренувалися знищувати ворожі бронемашини, гармати і скупчення піхоти.