Військові на Донбасі тренувалися стріляти з NLAW і гранатометів M-141: фото

"У районі ООС (операції Об'єднаних сил - ред.) відбулися стрільби з ПТРК NLAW і гранатометів M-141", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що тренування пройшло на одному з полігонів Донбасу. У навчальних стрільбах брали участь підрозділи ООС.

В ході тренування військові відпрацювали вихід на вогневий рубіж і виконали стрільби з ПТРК NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях. На навчаннях був присутній командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Фото: українські військові на Донбасі провели навчання зі стрільбами з гранатометів (facebook.com/pressjfo.news)