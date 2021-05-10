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Військові в Чаді заявили про перемогу над повстанцями, з ними в бою загинув президент

Автор: Даша Харченко

Військові в Чаді заявили про перемогу в сутичках з повстанцями з угрупування "Фронт змін і згоди в Чаді (FACT)". Саме в бою з ними загинув президент країни Ідріс Дебі.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Начальник генерального штабу країни Абакар Абделькерім заявив, що бої з повстанцями завершено.

У столиці Чаду Нджамені пройшов імпровізований парад: військові проїхали центром міста на танках і бронетехніці.

Армія Чаду показала журналістам десятки полонених повстанців. Водночас члени FACT не підтверджують завершення протистояння, зазначає Reuters.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що президент Чаду Ідріс Дебі раптово загинув у сутичках з повстанцями на півночі країни. Дебі був одним із найдовших правителів Африки. Вперше він прийшов до влади під час збройного повстання в 1990 році. Тоді він захопив владу після повстання проти президента Хіссена Хабре і відтоді пережив різні заколоти проти власного правління. Виграв вибори у 1996, 2001, 2006, 2011 та 2016 роках.

Сутички з армією в Чаді розпочались 17 квітня. Генерал армії повідомив, що 300 повстанців було вбито і 150 взято в полон. За його словами, п'ять урядових солдатів було вбито та 36 поранено.

Нагадаємо, на початку 2019 року Ізраїль і Чад відновили перервані в 1972 році дипломатичні відносини.

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