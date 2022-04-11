У військові адміністрації Києва заявили, що місто має бути готовим до оборони: небезпека залишається

Генерал-майор Микола Жирнов попередив, що кияни повинні дотримуватися заходів безпеки до завершення бойових дій на території України.

"Враховуючи, що столиця це політичний та економічний центр України - сьогодні багато людей повертаються, місто оживає. КМВА вживає заходів для того, щоб не порушуючи загальну систему оборони, дати можливість покращити рух містом", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні місто розглядає такі питання як:

збільшення автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів;

функціонування метро;

відкриття мостів для руху.

Окрім того, в адміністрації просять слідкувати за оновленнями, щоб залишатися в курсі останніх новин в місті.