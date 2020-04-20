У військовослужбовців Житомирського військового інституту виявили коронавірус

У чотирьох військовослужбовців Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє командування медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Як повідомляється, військовослужбовці з 8 квітня перебували на обсервації в ізоляторі військового інституту у зв'язку з контактуванням з хворою особою.

"Курсант Житомирського військового інституту, контактував з мамою, у якої було діагностовано захворювання коронавірусом. Після отримання цієї інформації 8 квітня, військовослужбовець разом з групою контактних осіб (27 осіб) був негайно ізольований. Після лабораторного підтвердження захворювання COVID-19 хлопця були госпіталізовані в інфекційне відділення Житомирського військового госпіталю", - йдеться в повідомленні

Через результати тестування термін обсервації групі військовослужбовців був продовжений.

"Найближчим часом ПЛР тестування буде проведено всім, хто входить в цю групу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня в ЗСУ зафіксували другу смерть через коронавірус. Заражений COVID-19 помер у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Крім того, в Україні число нових випадків COVID-19 скорочується третій день поспіль. 17 квітня було зареєстровано 501 випадок, днем пізніше - 444, вчора - 343 нових випадків.