У військовослужбовця Нацгвардії підтвердили коронавірус

У військовослужбовця Національної гвардії підтвердили коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Як повідомляється, вірус виявили у військовослужбовця строкової служби Харківської бригади оперативного призначення.

"Зараз стан військового задовільний. Йому надають всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

У чоловіка 9 квітня була висока температура під час медичного огляду перед підготовкою до несення служби. Його госпіталізували до Харківського госпіталь Міністерства внутрішніх справ, де провели експрес-тест на COVID-19. Тест показав негативний результат.

Для продовження лікування з діагнозом "пневмонія" бійця направили в Харківську обласну клінічну інфекційну лікарню. 14 квітня йому зробили ПЛР-тест, який дав позитивний результат на коронавірус.

"На даний момент стан військовослужбовця задовільний, температура в межах норми. Йому надається вся необхідна медична допомога. У військовій частині проводяться заходи згідно з протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров'я. Особи, які контактували з хворим, за ними спостерігають медики",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на даний момент у ВСУ зафіксовано 23 випадки коронавірусу, один з них летальний, один пацієнт одужав. За останню добу підтвердили чотири нових захворювання серед військовослужбовців.