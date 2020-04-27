У військовому госпіталі Харкова виявили спалах коронавірусу

У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону - Харківському військовому госпіталі - виявлено спалах коронавірусу. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер в ефірі UA:Харків.

За його словами, у 14 пацієнтів підтвердили інфікування вірусом.

"Там зафіксовано 14 осіб на сьогодні. З них вісім лікарів, які там працюють, дев'ятий прикріплений, перебуває у відрядженні, і п'ять військовослужбовців", - повідомив Кучер.

При цьому він додав, що кілька випадків хвороби протікають безсимптомно, з-за чого лікарі сумніваються в діагнозі.

"При цьому лікарі, у яких встановлено інфікування, не вірять, що вони хворіють. Вони у свого керівництва отримали дозвіл направити зразки ще у Київ, щоб перевірити наявність коронавіруса", - повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, у Збройних силах України виявили 44 випадки зараження коронавірусом, з яких одужали 18 осіб і дві людини померли. За минулу добу в лавах ЗСУ підтвердили шість випадків зараження.

Крім того, в Україні фіксують зменшення кількості нових випадків коронавірусу. Зокрема, за минулу добу заразилися менше ніж 400 осіб.

Відзначимо, що раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно в залежності від динаміки захворювання. Стартова точка ослаблення карантину призначена на 11 травня