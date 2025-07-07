Военное преступление на Херсонщине: оккупанты сбросили взрывчатку на трактор, погиб мужчина

Вблизи города Берислав Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с БпЛА, в результате чего погиб один человек. По факту этого инцидента начато уголовное производство по статье военного преступления.

Так, по данным Бериславской окружной прокуратуры, происшествие произошло 7 июля 2025 года около 4:30 утра. Российские военные сбросили взрывное устройство с дрона на трактор, который двигался недалеко от города. В результате взрыва 35-летний водитель техники получил смертельные травмы.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления, связанные с нарушением законов и обычаев войны, которые привели к гибели человека.

Расследование продолжается, правоохранители работают над установлением всех обстоятельств инцидента и привлечением виновных к ответственности.

Удары по Херсонщине

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин постоянно сообщает о высокой интенсивности российских ударов по области.

Например, за прошлый месяц оккупанты выпустили около 7300 снарядов, в результате чего погибли 29 человек, среди них 1 ребенок, и ранены 252 взрослых и 3 ребенка.