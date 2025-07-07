Военное преступление на Херсонщине: оккупанты сбросили взрывчатку на трактор, погиб мужчина

В ночь на 7 июля 2025 года вблизи Берислава оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего погиб человек. По факту трагедии начато досудебное расследование по статье военного преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Вблизи города Берислав Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с БпЛА, в результате чего погиб один человек. По факту этого инцидента начато уголовное производство по статье военного преступления.
Так, по данным Бериславской окружной прокуратуры, происшествие произошло 7 июля 2025 года около 4:30 утра. Российские военные сбросили взрывное устройство с дрона на трактор, который двигался недалеко от города. В результате взрыва 35-летний водитель техники получил смертельные травмы.
Прокуратура уже начала досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления, связанные с нарушением законов и обычаев войны, которые привели к гибели человека.
Расследование продолжается, правоохранители работают над установлением всех обстоятельств инцидента и привлечением виновных к ответственности.
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин постоянно сообщает о высокой интенсивности российских ударов по области.
Например, за прошлый месяц оккупанты выпустили около 7300 снарядов, в результате чего погибли 29 человек, среди них 1 ребенок, и ранены 252 взрослых и 3 ребенка.
Напомним, 1 июня, российские оккупанты из артиллерии обстреляли одну из больниц в Херсоне. В результате атаки пострадали 8 человек.
А днем в воскресенье, 29 июня, россияне атаковали Центральный район Херсона. В результате вражеского огня один человек погиб, еще один получил ранения.
Чуть раньше, 26 числа, дроны армии оккупанта умышленно атаковали частную застройку в Корабельном районе. Как следствие, одновременно горели около десятка домов.
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