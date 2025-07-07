ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Военное преступление на Херсонщине: оккупанты сбросили взрывчатку на трактор, погиб мужчина

Украина, Понедельник 07 июля 2025 07:33
UA EN RU
Военное преступление на Херсонщине: оккупанты сбросили взрывчатку на трактор, погиб мужчина Иллюстративное фото: скорая помощь (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 7 июля 2025 года вблизи Берислава оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего погиб человек. По факту трагедии начато досудебное расследование по статье военного преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Вблизи города Берислав Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с БпЛА, в результате чего погиб один человек. По факту этого инцидента начато уголовное производство по статье военного преступления.

Так, по данным Бериславской окружной прокуратуры, происшествие произошло 7 июля 2025 года около 4:30 утра. Российские военные сбросили взрывное устройство с дрона на трактор, который двигался недалеко от города. В результате взрыва 35-летний водитель техники получил смертельные травмы.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления, связанные с нарушением законов и обычаев войны, которые привели к гибели человека.

Расследование продолжается, правоохранители работают над установлением всех обстоятельств инцидента и привлечением виновных к ответственности.

Удары по Херсонщине

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин постоянно сообщает о высокой интенсивности российских ударов по области.

Например, за прошлый месяц оккупанты выпустили около 7300 снарядов, в результате чего погибли 29 человек, среди них 1 ребенок, и ранены 252 взрослых и 3 ребенка.

Напомним, 1 июня, российские оккупанты из артиллерии обстреляли одну из больниц в Херсоне. В результате атаки пострадали 8 человек.

А днем в воскресенье, 29 июня, россияне атаковали Центральный район Херсона. В результате вражеского огня один человек погиб, еще один получил ранения.

Чуть раньше, 26 числа, дроны армии оккупанта умышленно атаковали частную застройку в Корабельном районе. Как следствие, одновременно горели около десятка домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони Атака дронов Война в Украине
Новости
Полыхали частные дома: показаны последствия удара РФ по Битице
Полыхали частные дома: показаны последствия удара РФ по Битице
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского