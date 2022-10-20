RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военное положение сравнят с пандемией. Пропагандисты России получили новую методичку

Фото: Военное положение сравнится с пандемией. Пропагандисты России получили новую "методичку" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские пропагандисты получили новые методички для успокоения населения. Военное положение будут сравнивать с пандемией коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.

После подписания вчерашнего указа пропагандисты получили очередную методичку от Кремля о том, как нужно рассказывать зрителям и читателям о введении военного положения.

"Рекомендации" начинаются с ключевого указания: "Важно успокоить аудиторию - ничего существенного не изменилось!". Для подтверждения тезиса пропагандисты должны рассказать о том, что военное положение объявлено в четырех временно оккупированных территориях Украины, где оно было введен до аннексии.

Ограничения, которые были введены в приграничных регионах России, необходимо объяснять якобы "заботой о "защите критически важной инфраструктуры".

Также администрация главы Кремля Владимира Путина "советует" пропагандистам проводить параллель между военным положением и борьбой с пандемией коронавируса. Как и прежде, российские губернаторы получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь, согласно методике, пропагандисты будут делать акцент на том, что чиновники займутся "мобилизацией промышленности, ориентировкой экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей". Последнее будет оправдываться якобы "сокращением бюрократии".

Пропагандисты, как и Путин, регулярно рассказывают о том, как Россия вроде бы эффективно преодолела пандемию.

"И способности к мобилизации у них нет, как оказалось, у нас лучше. Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности (в России, – ред.) оказалась просто несравнимо выше, чем у европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то", - заявлял ранее Путин.

Как и ранее утверждало издание, Россия провалила кампанию по вакцинации и отказалась вводить ограничения, чтобы сгладить большую часть волн, в результате чего в стране был зафиксирован один из самых высоких уровней смертности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация