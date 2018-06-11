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Військова прокуратура розслідує побиття солдата, котре замовчувалось тиждень

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 23:24
Фото: військова прокуратура (УНІАН)
Фото: військова прокуратура (УНІАН)

Внаслідок побиття солдату видалили селезінку

Військова прокуратура виявила факт приховування командуванням однієї з військових частин Черкаської області побиття солдата. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень солдату знадобилась операція з видалення селезінки, передає прес-центр Військової прокуратури Центрального регіону України.

Відомо, що солдата побив військовослужбовець строкової служби ще 31 травня 2018 року, проте  інцидент замовчувався до 6 червня.

"Встановлено, що 31.05.2018 у казарменому приміщенні військової частини військовослужбовець строкової військової служби застосував фізичне насильство до іншого військовослужбовця цієї ж частини.  Внаслідок цього останній був доставлений до Смілянської міської лікарні з попереднім діагнозом апендицит, однак в ході оперативного хірургічного втручання лікарі виявили в постраждалого розрив селезінки, яку медикам прийшлося видалити", - повідомили у прокуратурі.

Наступного дня після того, як стало відомо про цей інцидент, 7 червня за даним фактом військовою прокуратурою Черкаського гарнізону розпочато кримінальне провадження.

"У результаті проведення невідкладних слідчих дій прокуратурою гарнізону встановлено особу, яка вчинила вказане правопорушення, а також викрито факт приховування посадовими особами вказаного правопорушення", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з тим, що посадовці військової частини свідомо намагались приховати інцидент, прокуратурою відносно 8 посадових осіб військової частини складено адмінпротоколи, за фактом бездіяльності.

На даний час у відкритому кримінальному провадженні постраждалому  призначена судово-медична експертиза. Вирішується питання оголошення нападнику про підозру.

Інцидент кваліфіковано як порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу України). Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно мер Сміли (Черкаська обл.) Олексій Цибко потрапив у ДТП.

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Теги публікації: Прокуратура  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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