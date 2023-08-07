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Военком в Полтавской области жестоко избил подчиненного. ГБР объявило ему подозрение

Фото: ГБР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Начальник одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области избил до потери сознания своего подчиненного. Правоохранители объявили ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

Установлено, что руководитель районного ТЦК имел личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые были в коллективе.

Чтобы "прикрыть рот" подчиненному, военком решил провести "воспитательную работу", - сообщили в ГБР.

Обстоятельства избиения

Чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был потерпевший. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону на разговор.

Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов пришло в туловище и голову. Избиение продолжалось даже когда он лежал на земле.

"Пострадавший на некоторое время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, когда увидели его в беспомощном состоянии", - добавили в Государственном бюро расследований.

Что им теперь грозит

В больнице ему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, убойную рваную рану головы и надорванное ухо.

Фото: Объявление подозрения (dbr.gov.ua)

Руководителю районного ТЦК, а также еще одному участнику избиения сообщено о подозрении в:

  • Превышении служебных полномочий;
  • Угрозе или насилии в отношении начальника.

Решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику избиения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Проверки военкомов по всей Украине

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП.

Недавно в Полтавской области при получении взятки разоблачили руководителя одного из районных военкоматов.

Также бывший руководитель Запорожского областного ТЦК и СП разоблачен на организации "схемы" по обогащению приближенных лиц, а также помощи представителям местного криминалитета.

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ГБРПолтавская область