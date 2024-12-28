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Водитель Tesla совершила ДТП во время комендантского часа в Киеве: есть погибшие (фото)

Фото: смертельное ДТП в Киеве произошло во время комендантского часа 28 декабря (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 28 декабря в Киеве произошло смертельное ДТП с участием Tesla. Водитель была под алкоголем, авто перевернулось на крышу и погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

ДТП с участием электрокара случилось в Соломенском районе Киева во время комендантского часа.

На месте правоохранители установили, что водитель Tesla, будучи пьяной, не выбрала безопасную скорость движения и не справившись с управлением выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на бетонный забор, от чего автомобиль перевернулся на крышу.

"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля - 40-летний мужчина и женщина, 1983 года рождения, погибли на месте", - отметили в полиции.

 

Фото с места ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Водитель авто находилась в состоянии алкогольного опьянения, "Драгер" показал 1,84 промилле.

Правоохранители задержали 41-летнюю женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Как сообщалось, в ноябре на Теремках в Киеве автобус на большой скорости протаранил авто, после чего вылетел на тротуар и врезался в киоск. Один человек погиб, четверо пострадали.

Кроме того, в Подольском районе Киева водитель автомобиля насмерть сбил женщину. Она шла по пешеходному переходу.

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