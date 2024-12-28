Водитель Tesla совершила ДТП во время комендантского часа в Киеве: есть погибшие (фото)

ДТП с участием электрокара случилось в Соломенском районе Киева во время комендантского часа.

На месте правоохранители установили, что водитель Tesla, будучи пьяной, не выбрала безопасную скорость движения и не справившись с управлением выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на бетонный забор, от чего автомобиль перевернулся на крышу.

"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля - 40-летний мужчина и женщина, 1983 года рождения, погибли на месте", - отметили в полиции.

Фото с места ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Водитель авто находилась в состоянии алкогольного опьянения, "Драгер" показал 1,84 промилле.

Правоохранители задержали 41-летнюю женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.