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Водителей предупредили о перекрытии трассы Киев-Чоп возле Олеско из-за смертельного ДТП

Фото: на объездной Олеско произошла смертельная авария (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Владимир Костырин

Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на объездной поселка городского типа Олеско, из-за чего была временно перекрыта автодорога Киев - Чоп в районе аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы патрульной полиции Украины в Telegram.

Правоохранители предупредили, что на месте происшествия - на объездной Олеско (466 км) - работают все необходимые службы, и полицейские организуют объезд через этот населенный пункт.

Также водителей призвали быть осторожными на дороге.

В патрульной службе уточнили, что смертельное ДТП на автодороге Киев - Чоп рядом с Олеско произошло с участием двух грузовиков.

Также правоохранители опубликовали фото с места происшествия.

Место ДТП (фото: t.me/patrolpolice_ua)

Напомним, в конце ноября на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП, в результате чего движение в сторону столицы было перекрыто.

Ранее сообщалось, что по данным полиции, массовые отключения света после российских ракетных ударов привели к тому, что в шесть раз увеличилось количество погибших в ДТП.

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