Водителям напомнили, что не стоит делать в случае ДТП

Полиция продолжает фиксировать случаи, когда водители пытаются избежать ответственности, исчезая с места ДТП. Один из таких инцидентов произошел на автодороге Киев - Чоп. На днях правоохранители остановили грузовой автомобиль FAW CA 1051, который находился в розыске из-за оставления места аварии в Киеве. Водителя обязали явиться в соответствующие органы для выяснения обстоятельств.

Правоохранители напоминают, что в соответствии с пунктом 2.10 Правил дорожного движения Украины, в случае причастности к ДТП водитель обязан:

немедленно остановить транспортное средство

оставаться на месте происшествия

не перемещать автомобиль и предметы, связанные с аварией

Нарушение этих требований наказывается согласно ст. 122-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это может обернуться штрафом в размере 3400 гривен или лишением права управления транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет.

Соблюдение этих правил не только защищает водителя от дополнительных санкций, но и способствует объективному рассмотрению ситуации.