Водителям напомнили, что не стоит делать в случае ДТП
Оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) не только не освобождает от ответственности, но и добавляет новых юридических последствий. Такие действия могут грозить штрафом, а в некоторых случаях - лишением водительских прав.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.
Полиция продолжает фиксировать случаи, когда водители пытаются избежать ответственности, исчезая с места ДТП. Один из таких инцидентов произошел на автодороге Киев - Чоп. На днях правоохранители остановили грузовой автомобиль FAW CA 1051, который находился в розыске из-за оставления места аварии в Киеве. Водителя обязали явиться в соответствующие органы для выяснения обстоятельств.
Правоохранители напоминают, что в соответствии с пунктом 2.10 Правил дорожного движения Украины, в случае причастности к ДТП водитель обязан:
- немедленно остановить транспортное средство
- оставаться на месте происшествия
- не перемещать автомобиль и предметы, связанные с аварией
Нарушение этих требований наказывается согласно ст. 122-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это может обернуться штрафом в размере 3400 гривен или лишением права управления транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет.
Соблюдение этих правил не только защищает водителя от дополнительных санкций, но и способствует объективному рассмотрению ситуации.
Напомним, что случаи отказа в выплате по полису автогражданки являются редкими, ведь законодательство Украины четко регулирует основания для таких решений. Страховая компания может отказать в выплате только при обстоятельствах, предусмотренных законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". РБК-Украина рассказывало, когда страховые компании могут отказать в выплате страховки и возможно ли обжаловать такое решение.
Также мы писали, что нужно делать в случае ДТП. Так, первым делом нужно проверить наличие пострадавших. Если есть травмированные, вызвать скорую помощь и оказать первую помощь до приезда врачей. Если пострадавших нет, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Не перемещать автомобиль.
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