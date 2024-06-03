Водитель покинул место ДТП: какое наказание грозит и можно ли обойтись без полиции

Как действовать в случае ДТП

Если в результате аварии погибли/травмировались люди или водитель причинил вред имуществу, он должен остановить автомобиль и оставаться на месте происшествия.

Важно: если водитель покидает место ДТП, его автоматически считают виновным.

Водитель должен включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Следует также максимально сохранять целостность событий аварии, то есть не перемещать транспортные средства и другие доказательства.

Кроме этого, за водителем остается предоставление медицинской помощи пострадавшим, вызвать бригаду скорой помощи. Если водитель не может оказать помощь, он должен доставить пострадавших в ближайшую больницу, где следует сообщить свою фамилию и номерной знак транспортного средства.

По приезду сотрудники полиции зафиксируют все для установления точного хода событий. Кроме того, правоохранители должны предоставить список документов: протокол об осмотре места ДТП, протокол состояния автомобилей, схематическое изображение развития событий, свидетельские показания и участников ДТП и т. д.

Подписывать эти документы следует только в случае полного согласия с их содержанием.

Какое наказание за ДТП

За оставление места ДТП водителя могут быть привлечь к уголовной ответственности. В таком случае также могут наложить штраф в размере 3 400 гривен, лишить права управления транспортными средствами сроком от одного до двух лет или наложить административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Если водитель оставил на месте ДТП пострадавших без помощи, он может получить наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

Если из-за ДТП потерпевший умер, виновного привлекают к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

За нарушение ПДД водители могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества, приведет к наложению штрафа в размере 850 гривен или лишению права управления транспортными средствами на срок от полугода до года.

Какое наказание может получить водитель в случае ухода с места ДТП (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

ДТП, повлекшее телесные повреждения средней тяжести потерпевшему, наказывается штрафом от 51 000 до 85 000 гривен, исправительными работами сроком до двух лет, арестом сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Если в результате аварии потерпевший умер или получил тяжкие телесные повреждения, виновное лицо будет лишено свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.

А если в результате аварии несколько человек погибли или получили тяжелые травмы, виновный водитель получит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, есть различные виды наказаний:

нарушение правил дорожного движения - лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет

причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами от пяти до восьми лет

гибель потерпевшего - лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до 10 лет

гибель нескольких людей - лишение свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до 10 лет

Можно ли обойтись без вызова полиции

Это возможно только при следующих условиях:

в ДТП нет пострадавших или погибших

оба участника не имеют претензий по употреблению наркотических, алкогольных или лекарственных средств

оба участника согласны с обстоятельствами происшествия

одна из сторон признала свою вину

оба участника должны быть обеспечены полисами ОСАГО

сумма материального ущерба не превышает 50 000 гривен

Если эти условия выполнены, водители-участники ДТП могут заключить сообщение о ДТП, так называемый Европротокол. Его автовладельцу выдают в страховой компании бесплатно.

В противном случае нужно обязательно вызвать подразделение Национальной полиции для оформления ДТП.

Важно: если вы воспользовались Европротоколом, имеете право оставить место ДТП, не сообщать полиции об аварии и освобождаетесь от административной ответственности. Однако вы должны не позднее трех рабочих дней с даты происшествия с заполненным Европротоколом обратиться в страховую компанию.