Водитель не справился с управлением. В Жашкове рейсовый автобус попал в ДТП

По информации правоохранителей, 67-летний мужчина не справился с управлением. При этом он находился в трезвом состоянии.

Фото: ДТП в Жашкове (ch.npu.gov.ua)

"На месте происшествия работали инспекторы группы реагирования патрульной полиции Уманского районного управления полиции. За нарушение ПДД полицейские составили протокол", - отмечают в Нацполиции.