Водитель Bolt под наркотиками сбил девушку в Виннице: пострадавшая в больнице

Сегодня днем на улице А. Первозванного 32-летний водитель автомобиля Renault с маркировкой службы такси Bolt совершил наезд на 22-летнюю девушку.

Во время освидетельствования у мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения. Водителя задержали в процессуальном порядке.

Известно, что он будет находиться в изоляторе временного содержания до сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Пострадавшая госпитализирована. По факту ДТП открыто уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до восьми лет.

Фото: автомобиль уже помещен на штрафплощадку (facebook.com/vinn.police)