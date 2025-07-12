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Водитель Bolt под наркотиками сбил девушку в Виннице: пострадавшая в больнице

Винница, Суббота 12 июля 2025 21:09
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Водитель Bolt под наркотиками сбил девушку в Виннице: пострадавшая в больнице Фото: водитель под наркотиками сбил девушку в Виннице (facebook.com/vinn.police)
Автор: Карина Левицкая

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 12 июля. Водитель на скорости сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Винницкой области.

Сегодня днем на улице А. Первозванного 32-летний водитель автомобиля Renault с маркировкой службы такси Bolt совершил наезд на 22-летнюю девушку.

Во время освидетельствования у мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения. Водителя задержали в процессуальном порядке.

Известно, что он будет находиться в изоляторе временного содержания до сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Пострадавшая госпитализирована. По факту ДТП открыто уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до восьми лет.

На зображенні може бути: фургон, автомобіль та текст

Фото: автомобиль уже помещен на штрафплощадку (facebook.com/vinn.police)

Заметим, что в начале месяца украинская певица Тоня Матвиенко поделилась деталями инцидента, который произошел во время ее поездки в такси Bolt.

Как оказалось, конфликт начался из-за открытого окна, а завершился физическим насилием со стороны водителя.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все, что известно об инциденте, а также то, как на него отреагировали коллеги артистки.

Заметим, что вчера, 2 июля полиция задержала водителя такси.

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ДТП Винницкая область Bolt Таксисты
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