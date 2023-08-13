Водитель автобуса уснул во время движения. В Австрии произошло смертельное ДТП с украинцами

Как рассказал глава МИД Польши Павел Яблонский, согласно данным австрийских правоохранителей, микроавтобус, который попал в ДТП имел польские регистрационные номера. В транспорте ехали украинцы, граждан Польши в нем не было.

Также Яблонский добавил, что посольству Украины сразу передали информацию о трагедии после установления гражданства погибших.

Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса заснул на несколько секунд в результате чего автотранспорт перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая пролегала под трассой.

В аварии погибли четверо детей:

двое взрослых;

двое детей. Одному было несколько месяцев, другому - 3 года.

Также в микроавтобусе ехали еще трое пассажиров и один ребенок, который получил легкие травмы.