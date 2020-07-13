Водію, що скоїв смертельне ДТП під Києвом, повідомили про підозру

Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як зазначили правоохоронці, зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.

"Під процесуальним керівництвом столичної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному водієві у скоєнні масштабного ДТП, в результаті якого загинули двоє дорослих і двоє дітей (ч. 3 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Санкції статті передбачають від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, аварія сталася 12 липня близько 17:20 на Столичному шосе під Києвом. Водій автомобіля Mercedes зіткнувся з двома автомобілями. В результаті аварії водій і три пасажири Hyundai загинули, серед них двоє дітей. Ще одна дитина була госпіталізована в лікарню в критичному стані. Він знаходиться в стабільно критичному стані.

Пізніше правоохоронці повідомили, що Mercedes водій перебував у стані алкогольноо сп'яніння, в його крові виявили 1,32 проміле.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський на тлі смертельного ДТП під Києвом заявив про необхідність посилення покарання за водіння у п'яному вигляді.