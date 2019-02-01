Водію, який спричинив смертельну ДТП в Києві, оголосили підозру

Наразі він перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців

Объявлено подозрение 29-летнему водителю Ауди, который совершил масштабное ДТП со смертельным исходом на площади Победы в Киеве 31 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прокуратуры города Киева.

Как отмечается, подозреваемый, двигаясь по ул. Дмитриевской в направлении ул. Старовокзальной, сначала совершил столкновение с автомобилем Фольцваген, который двигался в попутном с ним направлении. После этого, продолжив движение, выехал на проезжую часть площади Победы, где столкнулся с Маздой. В результате столкновения указанные транспортные средства отбросило на еще три автомобиля.

В результате указанного ДТП женщина, находившаяся за рулем Мазды, от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Водителя автомобиля Ауди,1989 г. н. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.



В связи с полученными травмами подозреваемого поместили в отделение закрытого типа БСМП под надзор правоохранителей. Вынесено постановление об отобрании у него биологических образцов на содержание алкоголя и наркотических веществ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

РБК-Украина писало, что в Киеве на площади Победы 31 января произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей, в результате которой погибла 47-летняя женщина. В результате аварии были госпитализированы трое людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области водитель наехал на 71-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Женщина погибла на месте.