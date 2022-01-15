Водій побив перехожого в Києві: нападника відправили в СІЗО

Водія позашляховика, який напередодні побив перехожого в Києві, відправили в СІЗО на два місяці. Він може вийти зі слідчого ізолятора під заставу в 992 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера прокуратури Києва надії Максимець в Facebook .

Дніпровський районний суд Києва задовольнив клопотання Дніпровської окружної прокуратури міста Києва та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці чоловікові, який вчора побив переходячого та наніс йому тяжкі тілесні ушкодження.

При цьому вона додала, що підозрюваний повністю визнав свою провину.

"Його адвокати попросили про домашній арешт, але суд відхилив", - додала Максимець.