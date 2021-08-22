Водій ледь не потрапив під колеса гоночного Porsche, намагаючись завести авто при ввімкненій передачі

Один недосвідчений автолюбитель на власному гіркому досвіді переконався, наскільки важливо перед запуском автомобіля з ручною коробкою упевнитися, що встановлена ​​нейтральна передача.

Цей курйозний інцидент, що ледь не обернувся трагедією, стався на недавньому Тижні автомобілів в американському Монтереї. (Monterey Car Week). Гоночний спорт-прототип Porsche 917 був показаний на автомобільній виставці Pebble Beach Concours d'Elegance разом з 12 іншими екземплярами цієї молеоі в рамках шоу, присвяченого 50-річчю тріумфу 917-го в гонці "24 години Ле-Мана".

На відео, опублікованому в Instagram, видно, як чоловік стоїть на колінах поруч з 917 і намагається запустити двигун. Однак при цьому він забув, що попереднього разу залишив спорткар з ввімкненою передачою. І як тільки мотор завівся, машина рвонула вперед.

Роззяви відскочив убік, а невдаху автомобіліста потягло по землі. І тільки завдяки тому, що чоловік встиг вчепитися за поріг, він не потрапив під задні колеса. А потім машина сама по собі зупинилася - чи то заглохла, чи то водієві вдалося вимкнути запалювання.

Після чого авитомобіль завели знову, але вже на нейтральній передачі. Взагалі ж запуск Porsche 917 - дуже складний процес, який вимагає підігріву масла, включення безлічі перемикачів, підключення допоміжної батареї і натискання механічної дросельної заслінки для підтримки близько 2000 об/хв. Однак, перш ніж робити все це, потрібно переконатися, що машина стоїть на нейтрали.

З точки зору жителя Північної Америки в цій події немає нічого дивного - 93% всіх автомобілів в США укомплектовані автоматичними коробками передач. А для 80% нових авто немає навіть теоретичної можливості вибору комплектації з "механікою".