Вносив недостовірні відомості про СOVID-вакцинацію: у Хмельницькій області затримали лікаря

За даними слідства, лікар налагодив схему отримання грошей через помічника з пацієнтів за придбання СOVID-сертифікатів. Він вносив в електронні медичні карти недостовірні відомості про вакцинацію проти коронавірусу, що дозволяло отримати відповідний документ. Свої послуги вони оцінювали в 5 тисяч гривень з людини.

Проводяться слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення лікарю та його помічнику про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

Операція з викриття злочинної схеми проводилася прокуратурою і співробітниками поліції.

Фото: у Хмельницькій області затримали лікаря: допомагав отримати підроблені СOVID-сертифікати (gp.gov.ua)