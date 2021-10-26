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Вносив недостовірні відомості про СOVID-вакцинацію: у Хмельницькій області затримали лікаря

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 15:24
Вносив недостовірні відомості про СOVID-вакцинацію: у Хмельницькій області затримали лікаря Фото: у Хмельницькій області затримали лікаря: допомагав отримати підроблені СOVID-сертифікати (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Хмельницькій області правоохоронці затримали лікаря-травматолога та його помічника. Вони налагодили схему отримання хабарів за допомогу в придбанні підроблених СOVID-сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, лікар налагодив схему отримання грошей через помічника з пацієнтів за придбання СOVID-сертифікатів. Він вносив в електронні медичні карти недостовірні відомості про вакцинацію проти коронавірусу, що дозволяло отримати відповідний документ. Свої послуги вони оцінювали в 5 тисяч гривень з людини.

Проводяться слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення лікарю та його помічнику про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

Операція з викриття злочинної схеми проводилася прокуратурою і співробітниками поліції.

Фото: у Хмельницькій області затримали лікаря: допомагав отримати підроблені СOVID-сертифікати (gp.gov.ua)

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