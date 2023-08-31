RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночью оккупанты обстреляли Славянск: атаковано предприятие, погиб охранник

Фото: оккупанты обстреляли предприятие в Славянске Донецкой области 31 августа (t.me/slv_vca)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в ночь на четверг, 31 августа, обстреляли Славянск Донецкой области. Мишенью стало сельскохозяйственное предприятие, из-за чего погиб охранник.

Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"К сожалению, город обстреляли. Четыре взрыва ночью. "Прилеты" в сельскохозяйственное предприятие. К сожалению, один человек погиб",- рассказал он.

По словам Ляха, жертвой стал охранник предприятия в поселке Мирное.

 

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области постоянно находятся под обстрелом российских войск, причем часто оккупанты атакуют не только населенные пункты, которые находятся на линии фронта, но и те, что расположены в так называемом относительном тылу. Людей постоянно просят эвакуироваться из региона.

Отметим, буквально в ночь на 30 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. В частности, под вражеский огонь попали жилые кварталы Курахово - погиб один человек, восемь получили ранения. Одна из ракет влетела прямо в жилую многоэтажку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область