ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID

"Інструмент ЗНО є важливим фактором розвитку освіти, але з урахуванням року пандемії, певні події другої і третьої хвилі, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися з ЗНО, - це формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні. Закиди в скасуванні ЗНО є фейками", - зазначив міністр.

При цьому він не уточнив, яким саме чином в цьому році можуть змінити формат тестування.