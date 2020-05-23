Раптово: Меган Маркл підготувала принцу Гаррі казковий сюрприз

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: flickr.by BipHoo Company)

Маркл любить дивувати свого чоловіка незвичайними подарунками

Меган Маркл і принц Гаррі відзначали 19 травня дворічну річницю шлюбу. Інсайдери повідомили, як Меган зазвичай дивує свого чоловіка. Як вони відзначили день народження Гаррі в минулому році, розповів інсайдер журналу People.

Вони завжди дарують один одному романтичні подарунки і минулий рік не був винятком. Тоді Меган відтворила на задньому дворі їх з Гаррі африканські пригоди. Меган захотіла "перенести" їх туди в день народження, тому вона купила намет, спальні мішки, приготувала вечерю і тим самим відтворила Ботсвану, де вони закохалися один в одного.

"Ми розбили табір під зоряним небом. Вона приєдналася до мене на п'ять днів в цій поїздці, що було абсолютно фантастично",- поділився Гаррі в одному з інтерв'ю своїми спогадами.

На другу річницю шлюбу герцогиня Сасекська зробила чоловікові листівку ручної роботи, написавши в ньому про свою любов. "Вони люблять самі робити традиційні весільні подарунки. Перша річниця весілля була паперовою, і Меган написала весільну промову, вставивши її в рамку. А в цьому році вони обидва подарували один одному подарунки з бавовни", - розповів інсайдер.

Нагадаємо, що дворецький принцеси Діани розкрив правду щодо особистого життя Меган Маркл і принца Гаррі. Вчинки та поведінка Діани і Маркл часто не вписувалися в загальну канву і викликали критику оточуючих, але їх не можна назвати слабовільними.

Ми писали, що Єлизавета II розлютилася на Меган Маркл через книгу "У пошуку свободи". Вона була відхилена Букінгемським палацом як "мильна опера".

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Автор: Дарина Яновська