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Внесли заставу майже 1 млн гривень: лідер "антивакцинаторів" вийшов із СІЗО

Автор: Іванна Шовкун

У середу, 1 грудня, лідера так званих "антивакцинаторів" Остапа Стахіва було звільнено зі слідчого ізолятора. Його прихильники зібрали та внесли за нього заставу майже 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду його адвоката Михайла Магарського у Facebook.

"Остап на волі", - написав Магарський.

А в Facebook на сторінці ГО "Права людини" розмістили відео розмови лідера "антивакцинаторів" з прихильниками після виходу із СІЗО.

Стахів сказав, що він заїде додому за речами, а потім попрямує до Львівської обласної психіатричної лікарні, де за рішенням суду має пройти судово-психіатричну експертизу. За його словами, він зможе вільно пересуватися територією лікарні та користуватися телефоном.

Нагадаємо, антивакцинатор Остап Стахів заявив, що має зв'язки з кланом американської родини Кеннеді.

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антивакцинатор