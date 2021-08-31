Зовнішність Subaru Forester Wilderness для суворого бездоріжжя розсекречена до прем'єри

Навесні компанія Subaru показала особливу версію крос-універсала Outback з приставкою Wilderness. Машина зі збільшеним дорожнім просвітом і ударостійким пластиковим обвісом по периметру кузова призначена для підкорення серйозного бездоріжжя.

Subaru Outback Wilderness

Незабаром виробник анонсував, що в лінійці Wilderness буде ще одна модель і навіть розповсюдив тізерне зображення, яке демонструє частину дверей з емблемою Subaru Wilderness. І хоча модель не була названа, ні у кого не було сумнівів, що мова йде про кросовер Forester.

Subaru Forester Wildernes

За планом, Subaru Forester Wildernes повинен був дебютувати в кінці агуста на Нью-Йоркському автосалоні, але після скасування виставки через коронавирус дата прем'єри повисла в повітрі. Відомо лише, що вона відбудеться в найближчому майбутньому.

Однак про зовнішність новинки можна судити вже зараз - на канадському сайті Subaru з'явилася фотографія, що у всій красі демонструє зовнішність нового Forester Wilderness.

Судячи з фото, новий Suabru Forester Wilderness 2022 побудовано за тим самим рецептом, що й Outback Wilderness. Збільшений дорожній просвіт, масивні колісні арки в обрамленні ударостійкого пластика, колеса оригінального дизайну, чорне матове покриття антивідблиску на капоті.

Також з'явився скошений передній бампер, щоб зменшити звис і збільшити кут в'їзду. Мета - зробити з Forester справжній позашляховик.

Будь-яка технічна інфорамація по новинці поки не оприлюднена. Попередньо, Forester Wilderness отримає під капот 2,5-літровий атсмосферний двигун Boxer з віддачею 182 л.с. і 239 Нм. Також варто очікувати більш жорстку підвіску і новий позашляховий режим в системі X-Mode.

Поява фото Suabru Forester Wilderness на офіційному сайті дає зрозуміти, що прем'єра новинки відбудеться з дня на день. Нагадаємо, машини серії Wilderness призначені для ринку Північної Америки (США і Канада) і навряд чи з'являться в Україні.