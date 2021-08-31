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Зовнішність Subaru Forester Wilderness для суворого бездоріжжя розсекречена до прем'єри

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Вівторок 31 серпня 2021 20:41
Зовнішність Subaru Forester Wilderness для суворого бездоріжжя розсекречена до прем'єри Перше офіційне фото Subaru Forester Wilderness (Фото: subaru.ca)
Автор: Вадим Добровольский

Спеціальна версія Subaru Forester Wilderness, призначена для суворого бездоріжжя, дебютує з дня на день. А поки що Subaru інтригує шанувальників єдиною фотографією, яка демонструє зовнішність новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Subaru в Канаді.

Навесні компанія Subaru показала особливу версію крос-універсала Outback з приставкою Wilderness. Машина зі збільшеним дорожнім просвітом і ударостійким пластиковим обвісом по периметру кузова призначена для підкорення серйозного бездоріжжя.

Зовнішність Subaru Forester Wilderness для суворого бездоріжжя розсекречена до прем'єри

Subaru Outback Wilderness

Незабаром виробник анонсував, що в лінійці Wilderness буде ще одна модель і навіть розповсюдив тізерне зображення, яке демонструє частину дверей з емблемою Subaru Wilderness. І хоча модель не була названа, ні у кого не було сумнівів, що мова йде про кросовер Forester.

Зовнішність Subaru Forester Wilderness для суворого бездоріжжя розсекречена до прем'єри

Subaru Forester Wildernes

За планом, Subaru Forester Wildernes повинен був дебютувати в кінці агуста на Нью-Йоркському автосалоні, але після скасування виставки через коронавирус дата прем'єри повисла в повітрі. Відомо лише, що вона відбудеться в найближчому майбутньому.

Однак про зовнішність новинки можна судити вже зараз - на канадському сайті Subaru з'явилася фотографія, що у всій красі демонструє зовнішність нового Forester Wilderness.

Зовнішність Subaru Forester Wilderness для суворого бездоріжжя розсекречена до прем'єриСудячи з фото, новий Suabru Forester Wilderness 2022 побудовано за тим самим рецептом, що й Outback Wilderness. Збільшений дорожній просвіт, масивні колісні арки в обрамленні ударостійкого пластика, колеса оригінального дизайну, чорне матове покриття антивідблиску на капоті.

Також з'явився скошений передній бампер, щоб зменшити звис і збільшити кут в'їзду. Мета - зробити з Forester справжній позашляховик.

Будь-яка технічна інфорамація по новинці поки не оприлюднена. Попередньо, Forester Wilderness отримає під капот 2,5-літровий атсмосферний двигун Boxer з віддачею 182 л.с. і 239 Нм. Також варто очікувати більш жорстку підвіску і новий позашляховий режим в системі X-Mode.

Поява фото Suabru Forester Wilderness на офіційному сайті дає зрозуміти, що прем'єра новинки відбудеться з дня на день. Нагадаємо, машини серії Wilderness призначені для ринку Північної Америки (США і Канада) і навряд чи з'являться в Україні.

Нагадаємо, раніше Subaru назвала дату дебюту нового WRX. Прем'єра нового покоління легендарного спортседана відбудеться 10 вересня.

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