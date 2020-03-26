Позачергове засідання Ради: Тимошнко закликала розробити алгоритм захисту людей

Головне завдання позачергового засідання Верховної Ради України - розробити дієвий алгоритм захисту людей та підтримки економіку в умовах поширення коронавірусу в Україні. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ZIK, передає РБК-Україна.

"Країна має бути забезпечена масками, апаратами штучної вентиляції легень, ліками та всіма іншими необхідними засобами. У законі для протидії кризовим процесам, який розглядатиме парламент, в тому числі буде жорстка заборона будь-якого експорту тих товарів, що сьогодні необхідні країні, і кримінальна відповідальність за прихований експорт і, зокрема, за мародерство та спекуляції", - заявила Юлія Тимошенко.

На її думку, уряд також має тримати під контролем ціни, аби запобігти здорожчанню товарів у вкрай непростий для людей час.

"Треба встановити обмеження на період карантину та кризової ситуації - не можна перепродавати товари, а тільки від виробника постачати на прилавки; встановити не більше 30% рентабельності на цей час", - додала вона.

Тимошенко переконана, мають бути забезпечені належна оплата праці та захист медичних працівників, які "опинилися на передовій боротьби з коронавірусом".

"Лікарі для нас сьогодні - це по суті наші спасителі. Потрібно, щоб лікарям, медсестрам, медичному персоналу підвищили заробітні плати. І я згодна зі словами міністра охорони здоров’я, що сьогодні треба вводити погодинну оплату праці для медиків. Потрібно негайно забезпечити їх усіма необхідними засобами захисту", - запевнила лідер "Батьківщини".

Водночас, за жодних умов, додає Тимошенко, не можна допустити зупинки економіки. Тому треба подбати, щоб люди мали змогу працювати або віддалено, або безпосередньо на робочих місцях з дотриманням усіх необхідних для запобігання поширенню хвороби санітарних заходів.

"За нещодавніми опитуваннями, 57% людей сказали, що вони більше, ніж три-чотири тижні не протримаються без заробітної плати та без роботи. А далі, якщо не буде надходжень в бюджет, то не буде і пенсій. Нам не можна такого допустити. Щоб запобігти цьому - маємо не зупиняти, а навпаки стимулювати економіку. Потрібно виконувати правила карантину, але країна повинна мати змогу працювати", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної ради перенесли на суботу, 28 березня. Як повідомляє РБК-Україна джерело, таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що не встигли підготувати весь пакет законопроектів.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада в четвер, 26 березня, на позачерговому засіданні розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки та соціального захисту населення.