Позачергове засідання Ради по коронавірусу: онлайн

Верховна рада збирається на позачергове засідання 17 березня для розгляду питань, пов'язаних із поширенням коронавірусу в країні. Які законопроекти винесені на голосування, та всі подробиці засідання парламенту - в матеріалі РБК-Україна.

ВР проводить позапланове засідання по коронавірусу

Позачергове засідання Верховної Ради було призначено на 17 березня з 08:00 до 10:00. Голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що депутати повинні зібратися у вівторок для розгляду ряду законопроектів, що стосуються спалаху коронавірусу.

Порядок денний

На голосування 17 березня винесені:

законопроект, спрямований на протидію коронавірусу;

законопроекти, які передбачають підвищення доступності лікарських засобів (№2538 і №2539);

законопроект про відстрочку декларування;

законопроект №3218 про організацію роботи Верховної ради на час карантину.

Раді пропонують посилити карантинний режим по всій країні

Комітет з питань охорони здоров'я 17 березня представить на розгляд ВР проект закону, спрямований на протидію коронавірусу.

Документом передбачене посилення карантину на всій території України з обмеженням роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе), спортивних клубів, салонів краси.

Також глава Комітету Михайло Радуцький повідомив, що парламенту запропонують обмежити роботу громадського транспорту. Передбачається введення особливого графіка роботи транспорту по годинах.

Положення закону щодо протидії коронавірусу

Законопроект передбачає перелік заходів для боротьби зі спалахом СOVID-19 в Україні:

організація оперативної закупівлі робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;

можливість повної передоплати за товари і послуги, які закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом;

звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ ліків і медичних виробів, що закуповуються з метою запобігання і боротьби з коронавірусом;

надання населенню можливості працювати дистанційно на період карантину, або надання відпустки;

заборона на проведення заходів державного нагляду і контролю на період карантину;

введення карантину прирівнюється до форс-мажорних обставин;

порушення обсервації тягне за собою адміністративне покарання, умисне зараження людей - кримінальну відповідальність;

додаткові надбавки медперсоналу і іншим особам, які працюють над ліквідацією епідемії коронавіруса;

внесення змін до Трудового кодексу (можливість надання оплачуваної відпустки).

Варто відзначити, що даний закон є тимчасовим і, в разі прийняття, діятиме впродовж 3 місяців.

Законопроект про відстрочку податків

Фінансовий комітет ВР розробив проект закону про відстрочку декларування та скасування податкових штрафів в рамках карантину.

На розгляд 17 березня винесуть наступні положення документа:

звільнення від відповідальності за порушення, в т.ч. від пені, вчинені в період 2 або 3 місяців;

звільнення самозайнятих осіб від сплати ЄСВ на 2 місяці;

відстрочка подачі декларацій про доходи фізосіб до 1 липня 2020 року;

звільнення від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно до кінця травня 2020;

призупинення проведення перевірок до 1 липня 2020.

Графік роботи парламенту зміниться

Під час позачергового засідання Верховної ради 17 березня нардепам запропонують переглянути календарний план роботи.

Передбачається, що через спалах коронавірусу до 3 квітня парламентарії працюватимуть в комітетах, а засідання в сесійній залі проходити не будуть. Таким чином, зміниться черговість комітетських і пленарних тижнів.

Разом з цим, в Кабміні закликають парламент бути готовим до проведення позачергових засідань найближчим часом, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом.