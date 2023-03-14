В результате взрыва в Мелитополе погиб коллаборант, - росСМИ

Во временно оккупированном Мелитополе в результате подрыва автомобиля погиб коллаборант Иван Ткач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Во время взрыва коллаборант получил ранения, однако позже он умер в больнице.
Экстренные службы оккупантов заявили, что автомобиль Ткача подорвали самодельным взрывным устройством.
Ткач владел одной из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя и тесно общался с оккупантами. Его назначили директором МУП "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Запорожской области".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.