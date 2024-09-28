В результате удара Израиля по Бейруту погиб иранский генерал, - Times of Israel

Атака Израиля на Бейрут

Как мы писали ранее, целью атаки израильской армии был Хасан Насралла, который возглавлял группировку "Хезболла" на протяжении 32 лет.

После ударов в СМИ появилась противоречивая информация. Одни утверждали, что Насралла был убит, другие писали, что он жив. Reuters в свою очередь сообщало, что лидер "Хезболлы" после атаки не выходил на связь. Однако сегодня ливанская группировка подтвердила гибель главаря.

Чем известен Хассан Насралла и по какой причине он стал целью атаки Израиля, читайте в материале РБК-Украина.

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