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В результате удара Израиля по Бейруту погиб иранский генерал, - Times of Israel

Фото: заместитель КСИР Аббас Нилфорушан (x.com/clashreport)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера армия Израиля нанесла удар по столице Ливана Бейруту, в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Сейчас стало известно, что кроме него погиб иранский генерал.

Передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание пишет, что согласно публикациям иранских СМИ, в результате израильских ударов в пятницу был убит заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Аббас Нилфорушан.

"Нилфорушан руководил оперативным командованием КСИР, которое напрямую участвует в различных военных и охранных операциях, включая подавление протестов в Иране и военные действия за рубежом, в частности в Сирии", - пишет Clash Report.

Атака Израиля на Бейрут

Как мы писали ранее, целью атаки израильской армии был Хасан Насралла, который возглавлял группировку "Хезболла" на протяжении 32 лет.

После ударов в СМИ появилась противоречивая информация. Одни утверждали, что Насралла был убит, другие писали, что он жив. Reuters в свою очередь сообщало, что лидер "Хезболлы" после атаки не выходил на связь. Однако сегодня ливанская группировка подтвердила гибель главаря.

Чем известен Хассан Насралла и по какой причине он стал целью атаки Израиля, читайте в материале РБК-Украина.

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ИзраильЛиванИранХезболла