В результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб бывший глава Черкасской ОГА

Бывший руководитель Черкасской ОГА Сергей Сергийчук погиб в результате ракетного удара врага по Кривому Рогу ночью 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черкасской ОГА в Facebook.

"Печальное известие для нашей Черкасчины. Трагически погиб Сергей Сергийчук. Он был руководителем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года. Защитник Украины", - говорится в сообщении.

Украинский военнослужащий и политик Сергей Сергийчук погиб в результате ночного ракетного удара гостиницы "Аврора" в Кривом Роге, где он находился в служебной командировке, сообщает телекомпания "Антенна".

От этого обстрела погибли 4 человека и еще 5 пострадали.

Фото: Сергей Сергийчук был участником боевых действий в АТО (facebook.com/sergiychuk.sergiy)

Сергей Сергийчук был сотрудником Службы безопасности Украины, участником боевых действий в АТО.

"Не верится! Прекрасный человек и прекрасный государственный деятель! Больно", - отзываются в комментариях на странице Черкасской ОГА.