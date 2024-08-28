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В результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб бывший глава Черкасской ОГА

Кривой Рог, Украина, Среда 28 августа 2024 15:58
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В результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб бывший глава Черкасской ОГА Фото: Бывший глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук (facebook.com/sergiychuk.sergiy)
Автор: Ольга Маджумдар

Бывший руководитель Черкасской ОГА Сергей Сергийчук погиб в результате ракетного удара врага по Кривому Рогу ночью 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черкасской ОГА в Facebook.

"Печальное известие для нашей Черкасчины. Трагически погиб Сергей Сергийчук. Он был руководителем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года. Защитник Украины", - говорится в сообщении.

Украинский военнослужащий и политик Сергей Сергийчук погиб в результате ночного ракетного удара гостиницы "Аврора" в Кривом Роге, где он находился в служебной командировке, сообщает телекомпания "Антенна".

От этого обстрела погибли 4 человека и еще 5 пострадали.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб бывший глава Черкасской ОГА

Фото: Сергей Сергийчук был участником боевых действий в АТО (facebook.com/sergiychuk.sergiy)

Сергей Сергийчук был сотрудником Службы безопасности Украины, участником боевых действий в АТО.

"Не верится! Прекрасный человек и прекрасный государственный деятель! Больно", - отзываются в комментариях на странице Черкасской ОГА.

Мы писали, что количество погибших в результате российского удара по гостинице в Кривом Роге возросло.

Также мы сообщали, что погибла военная и активистка Наталья Кузнецова.

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