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В результате обстрела Гуляйполя в Запорожской области погиб мужчина (фото)

Фото: Последствия обстрела (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска нанесли почти 70 ударов по Запорожской области. В результате этого в Гуляйполе погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Запорожской области.

"Враг не прекращает обстреливать населенные пункты Пологовского и Васильевского районов. Всего за сутки зафиксировано 69 ударов - оккупанты применили авиацию, артиллерию, РСЗО", - говорится в сообщении.

Какие населенные пункты попали под удар РФ

Под огнем оккупантов оказались Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Преображенка, Малая Токмачка, Егоровка, Новодаровка, Ольговское, Волшебное, Красное, Малиновка, Белогорье, Левадное, Темировка, Степногорск.

Фото: последствия обстрелов (zp.npu.gov.ua)

Разрушения

Вчера российские войска сбросили авиабомбы на Орехов и Преображенку. Попадания зафиксированы в жилых кварталах и на окраинах населенных пунктов. В результате разрушено более 10 домов, повреждены служебные автомобили правоохранителей, загорелся пожар на полях с пшеницей.

Жертва ударов оккупантов

"От вооруженной агрессии оккупантов пострадали населенные пункты Степногорской ОТГ и Гуляйпольской горгромады. В результате обстрела тяжелые ранения головы получил 85-летний житель Гуляйполя, во время реанимационных мероприятий он умер", - сообщили в полиции.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно российские оккупанты обстреляли прифронтовые города в Запорожской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Также кафиры обстреляли город Орехов, в результате чего погибли 7 человек.

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