В результате ночных обстрелов Берислава погиб мужчина

Сообщается, что обломки российских боеприпасов нанесли 36-летнему мужчине травмы во время плотного обстрела ночью. Тело погибшего обнаружили на улице.

Медики уже ничем не могли помочь, только констатировать смерть.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли село Станислав Херсонской области, в результате чего пострадали двое детей и их мать.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты 46 раз обстреляли Херсон и область, семь человек получили ранения.

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